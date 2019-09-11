СМИ: в Дохе перекрасили дорогу для снижения температуры воздуха в городе

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 сентября. /ТАСС/. В столице Катара Дохе перекрасили участок автомобильной дороги в светло-голубой цвет в попытке спасти пешеходов и автомобилистов от жары. Как сообщает газета The Jakarta Post, катарские специалисты рассчитали, что с помощью изменения цвета дороги можно снизить температуру в городе.

"В нашем городе настолько жарко, что от солнца плавится пластик, трескается краска и приборная панель в автомобилях", - рассказал житель Дохи.

В Катаре температура воздуха может достигать 50 градусов Цельсия. Чтобы помочь горожанам, власти Дохи в качестве эксперимента решили покрыть двухсотметровый участок дороги тонким слоем голубой теплоотражающей краски.

"Бетонные сооружения и проезжая часть, имеющая привычный черный цвет, действуют как гигантская печь, поглощая большое количество тепла днем и высвобождая его ночью", - заметил представитель администрации.

Как поясняет газета, лазурная поверхность отражает больше ультрафиолетовых лучей и поглощает меньше солнечной радиации по сравнению с привычно черным асфальтом, что должно немного охладить город.

Термометр, установленный рядом с покрашенным участком, подтверждает верность расчетов: температура "лазурной" дороги в среднем на 6-10 градусов ниже, чем у обычного шоссе.

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. The Jakarta Post считает, что с помощью такого эксперимента власти Дохи пытаются понять, поможет ли покраска дороги обеспечить более комфортные условия для миллионов фанатов, которые собираются посетить ближневосточную страну.