Врачи рассказали о сроках восстановления президента Бразилии после операции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 сентября. /ТАСС/. Восстановление здоровья президента Бразилии Жаира Болсонару после операции на грыже идет медленнее ожидаемого. Это следует из опубликованного в среду информационного бюллетеня врачей, наблюдающих за динамикой состояния политика.

"За прошедшие 12 часов отмечено замедление проходимости кишечника и напряжения в области живота, в связи с чем пациенту установлен назогастральный зонд и он переведен на внутривенное питание", - говорится в документе. Как уточняется, Болсонару не жалуется на болезненные ощущения, его температура в норме, а результаты анализов свидетельствуют о стабильном состоянии. По мнению проводившего операцию Антониу Луиса Маседу, речь идет не об ухудшении состояния главы государства, а о естественной реакции организма.

В понедельник врачи сообщили, что президент пробудет в клинике до четверга. До этого момента вице-президент страны Антониу Гамилтон Моурау будет возглавлять исполнительную власть в статусе и. о. главы государства. О продлении пребывания политика в медучреждении пока не сообщалось.

В воскресенье Болсонару перенес четвертую операцию после полученного им в ходе избирательной кампании в сентябре прошлого года ножевого ранения. Продлившееся около пяти часов хирургическое вмешательство заключалось в иссечении грыжи брюшной стенки и установке импланта. По ее результатам врачи назначили политику прием жидкой пищи, полагая, что к четвергу политик сможет вернуться к твердой еде.