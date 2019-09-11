Ленобласть представила паспорт туриста для маршрута "Серебряное ожерелье России"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Комитет Ленинградской области по туризму представил в среду паспорт туриста, следующего по маршруту "Серебряное ожерелье России" на международном туристском форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходит одновременно с основной программой 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Паспорт туриста представляет собой сувенирный персонализированный буклет, который объединяет 11 регионов-участников проекта "Серебряное ожерелье России". В паспорте туриста размещена и информация о достопримечательностях в каждом регионе, входящих в туристический маршрут, а также указаны контакты информационно-туристских центров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец такого паспорта может вписать свои данные, вклеить фотографию и поставить отметки в туристско-информационном центре при посещении региона - участника маршрута. Паспорт можно получить, в частности, в туристско-информационном центре Ленинградской области, а также на крупных туристских выставках.

"Серебряное ожерелье России" - федеральный межрегиональный историко-культурный и туристский проект, реализуется с 2015 года при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму. Проект объединил все субъекты Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелию и Коми, Ненецкий автономный округ.

На форуме Saint Petersburg Travel Hub, который проходит 11-12 сентября на одной площадке с сессией Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, свой туристический потенциал представляют в общей сложности более 30 регионов России. Объединенные стенды сформировали регионы Северного Кавказа, Дальневосточного федерального округа, Северо-Западного федерального округа и Сибири. Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ совместно с правительством Санкт-Петербурга, оператором является Фонд Росконгресс.