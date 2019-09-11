Владимиро-Суздальский музей-заповедник презентовал новый логотип к 60-летию учреждения

ВЛАДИМИР, 11 сентября. /ТАСС/. Коллектив Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (ВСМЗ) разработал новый логотип, приурочив его презентацию к 60-летию учреждения. Разработка осуществлялась силами сотрудников музея заповедника без привлечения сторонних организаций, сообщила в среду генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора музея Игоря Конышева и его заместителя Александра Трушинского, которые обвиняются в растрате денег при разработке сайта и логотипа. По версии следствия, прежним руководством музея было незаконно потрачено более 4 млн рублей при разработке нового сайта учреждения, а стоимость работ по созданию логотипа составила 390 тыс. рублей, что в 5,5 раз превысило фактические затраты.

"Две буквы, В и С - Владимир и Суздаль, нужно было сделать таким образом, чтобы вернуться к старинному шрифту, к заглавным буквам, которые мы встречаем в рукописных линиях, чтобы создавалось ощущение преемственности, но на современной основе. И главное, легко читаемое - это единственный, любимый, непохожий на другие Владимиро-Суздальский музей", - сказала Мельникова на презентации логотипа.

Логотип музея-заповедника стилизован под древнерусский шрифт, в нем также читается арка - самый распространенный элемент памятников Владимира и Суздаля, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, Мельникова представила новый сайт учреждения, на создание которого музей-заповедник потратил всего 19,9 тыс. рублей - столько стоит шаблон-платформа. Наполнением страницы занимались сотрудники музея.

Планы на будущее

Говоря о планах по развитию музея, генеральный директор сообщила о намерении создать Попечительский совет, который бы позволил ускорить реализацию текущих проектов. Один из них - восстановление усадьбы Муромцево, построенной на средства последнего предводителя владимирского дворянства Владимира Храповицкого. Комплекс зданий вошел в состав ВСМЗ несколько лет назад, восстановление ансамбля требует больших финансовых вложений.

"На проектную документацию надо около 75 млн рублей, на воссоздание тех основных шести объектов, которые нам передали, по ценам 2015 года требуется 1,5 млрд рублей, но нужна корректировка в соответствии с современным ценообразованием", - сказала Мельникова.

Кроме того, руководство музея считает необходимым создание отдельностоящего фондохранилища с ремонтно-реставрационным и исследовательским центрами. Для покупки здания под фондохранилище учреждению также необходимы средства.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах: Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.