Более 4,4 тыс. ясельных мест планируется создать на Ставрополье к концу 2022 года

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края к концу 2022 года планируют создать более 4,4 тыс. дополнительных мест в ясельных группах. Об этом сообщил в среду министр образования и молодежной политики региона Евгений Козюра.

"На 2019-2021 годы из федерального бюджета на создание новых мест в дошкольных образовательных организациях Ставропольского края выделено 3 млрд рублей. Проект предполагает к концу 2022 года создание 4435 дополнительных мест для детей до трех лет. На Ставрополье планируется строительство (приобретение) 28 детских садов", - написал он на своей странице в Instagram.

В 2019 году в регионе будет создано 900 новых мест - строительство детских садов завершается в Ставрополе, Ессентуках и Михайловске. "Начато строительство детских садов в городах Ставрополе и Железноводске, в Георгиевском, Александровском, Предгорном и Буденновском районах", - отметил Козюра.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Его бюджет составит 3,1 трлн рублей.