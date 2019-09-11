Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса с мусором в Риге

РИГА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Латвии поддержало предложение Министерства охраны окружающей среды и регионального развития объявить чрезвычайную ситуацию в связи с кризисом утилизации мусора в Риге. Соответствующее решение кабинет министров принял на внеочередном заседании в среду.

Как сообщает агентство LETA, за введение чрезвычайной ситуации проголосовали министры земледелия Каспарс Герхардс, благосостояния Рамона Петравича, внутренних дел Сандис Гиргенс, культуры Наурис Пунтулис, охраны среды и регионального развития Юрис Пуце и финансов Янис Рейрс. Министры юстиции Янис Борданс, сообщения Талис Линкайтс, а также образования и науки Илга Шуплинска инициативу не поддержали.

"Режим чрезвычайной ситуации развязывает правительству руки в том плане, чтобы не соблюдать законы о закупках для разрешения кризиса", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог Филипп Раевский. По его словам, это решение не может привести к таким политическим последствиям, как роспуск Рижской думы.

Решение правительства обязывает Рижскую думу договориться с предприятиями, которые согласны оказывать услуги по вывозу мусора с 15 сентября. В свою очередь, управляющие компании в Риге смогут сотрудничать с компаниями, которые занимаются вывозом мусора, даже после того, как срок договора с ними истечет, что произойдет 15 сентября.

Мусорный кризис

Ранее в среду премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш раскритиковал Рижскую думу за то, что та допустила возникновение в городе кризиса с утилизацией мусора, и заявил, что правительство готово вмешаться в ситуацию.

Совет по конкуренции Латвии 9 сентября обязал Рижскую думу возобновить договорные отношения с четырьмя мусороуборочными компаниями, которые до сих пор обслуживали жителей города. Одновременно совет запретил новому рижскому предприятию по утилизации отходов Tiriga заключать договоры на вывоз мусора с потребителями.

Ранее компания Tiriga победила в конкурсе Рижской думы, получив право на вывоз мусора в городе в течение ближайших 20 лет. Против этих планов выступила оппозиция в Рижской думе, а также Совет по конкуренции страны.

В четверг мэр Риги Олег Буров заявил, что Рижская дума обратилась к обслуживающим в данный момент город предприятиям по вывозу мусора с предложением продолжить работу и после окончания срока договоров, которое наступает 15 сентября.