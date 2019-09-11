Граффити в честь пилота аварийно севшего A321 в Подмосковье появится на жилом доме в ХМАО

ТАСС, 11 сентября. Самарские художники рисуют граффити на жилом доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО-Югры) в честь командира аэробуса А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова, который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский. Первые штрихи работы опубликовал мэр города Вадим Шувалов на своей официальной странице во Вконтакте.

"Сургутяне, кто из вас уже заметил эскиз нового рисунка на фасаде дома 34А по улице Мира? Это художники из самарской студии "Art Way" создают граффити в честь подвига пилотов "Уральских авиалиний": им удалось посадить самолёт с неработающими двигателями, почти как в "Чуде на Гудзоне". Здорово, что скоро город украсит работа, которая не просто красива - она отражает важное для страны и народа событие!", - подписал фотографию Шувалов.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

16 августа президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.