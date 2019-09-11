Оксфордский университет вновь возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии THE

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Оксфордский университет из Великобритании вновь возглавил рейтинг лучших вузов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE, "Таймс хайер эдьюкейшн"). Об этом говорится в распространенном в среду глобальном исследовании THE World University Rankings 2020, которое включает в себя в общей сложности более 1,3 тыс. высших учебных заведений из 92 стран.

На второй строчке в этом году оказался Калифорнийский технологический университет из США, взлетевший с пятой позиции, которую он занимал в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Кембриджский университет (Соединенное Королевство). В целом в топ-10, как и в прошлом году, представлены вузы исключительно из США и Великобритании.

Это Стэнфордский университет (США, 4), Массачусетский технологический институт (США, 5), Принстонский университет (США, 6), Гарвардский университет (США, 7), Йельский университет (США, 8), Университет Чикаго (США, 9), Имперский колледж Лондона (Великобритания, 10). Первый вуз не из США или Великобритании появляется лишь на 13-й строчке, это Швейцарский федеральный технологический институт в Цюрихе.

Как отмечают авторы рейтинга, Соединенные Штаты продолжают доминировать в таблице. Всего страна представлена 172 учебными заведениями, из которых 60 вошли в топ-200. Университеты США занимают 14 позиций в топ-20 на международном уровне и семь позиций в первой десятке. При этом "ведущие образовательные учреждения страны обладают особенно хорошими показателями цитируемости научных работ", говорится в исследовании.

На втором месте по общему числу вузов, попавших в рейтинг, идет Япония. Страну представляют 110 университетов по сравнению с 103 в предыдущем году. На третьем месте продолжает находиться Великобритания со ста высшими учебными заведениями, при этом 28 вузов вошли в топ-200.

Азиатская конкуренция

Тем временем Китай также усилил свое общее представительство в рейтинге, заняв 81 позицию, что на девять мест больше по сравнению с предыдущим годом, и сохранил свою группу, состоящую из семи образовательных учреждений, в составе 200 лучших вузов мира. Университет Цинхуа удерживает корону лидерства на 23-м месте, а Пекинский университет поднялся на семь позиций на 24-е место, обогнав в ходе конкурентной борьбы Национальный университет Сингапура (25).

Пять из шести университетов Гонконга попали в топ-200, а самым лучшим из них был признан Университет Гонконга, который занимает в общем рейтинге 35-е место.

Тайвань также показал хороший результат, четырехкратно увеличив общее представительство до 36 вузов.

Комментируя результаты рейтинга, его шеф-редактор Фил Бейти обратил внимание на сильную конкуренцию со стороны азиатских учебных заведений. "Уже давно понятно, что динамично растущие страны Азии будут играть все более важную роль среди глобальной элиты высшего образования. Тем не менее следует также сказать, что сместить традиционные англо-американские влиятельные образовательные учреждения, которые сейчас занимают первые места рейтинга, будет непросто", - сказал он.

"Будущие издания рейтинга университетов мира, скорее всего, продемонстрируют интенсивную конкуренцию, и в то время, как европейские и американские образовательные учреждения сталкиваются со значительными трудностями, перед вузами Китая и других азиатских стран возникают их собственные вызовы, на которые им придется находить ответы. К ним относится обеспечение того, чтобы высококлассные научные сотрудники, которых они готовят, не переезжали за границу в более авторитетные учреждения Европы и Северной Америки; развитие культуры научного творчества и свободы, а также усиление связей с другими странами во всем мире", - добавил он.

От России в рейтинг в этом году попали 39 вузов, что на четыре больше, чем годом ранее. Лидером от РФ, как и в предыдущие годы, остался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. МГУ сумел прибавить 10 строчек, заняв 189-е место.

О методологии

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.