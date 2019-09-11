В рейтинг лучших университетов мира по версии журнала THE вошли 39 вузов из России

ЛОНДОН, 11 сентября. /ТАСС/. Тридцать девять российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE). Как сообщили корреспонденту ТАСС авторы распространенного в среду "Рейтинга университетов мира - 2020" (THE World University Rankings 2020), это на четыре вуза больше, чем годом ранее, несмотря на все более жесткую мировую конкуренцию в сфере высшего образования.

Лидером от России в рейтинге, в который вошли попали 1,3 тыс. высших учебных заведений из 92 стран, как и в предыдущие годы, остался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. МГУ сумел подняться на 10 строчек, заняв 189-е место.

Как отмечают разработчики рейтинга, публикуемого в 16-й раз, улучшение позиции университета произошло прежде всего "благодаря увеличению балла, присуждаемого за исследовательскую среду, вместе с тем на высоком уровне остались показатели поступлений от отраслевой исследовательской деятельности и среды преподавания". Тем не менее, как подчеркивают в THE, позиции университета, как и многих других вузов России, сдерживает низкий индекс цитируемости научных работ по сравнению с международными конкурентами. Например, в этом году по параметру цитируемости МГУ был присужден более низкий балл, чем в предыдущем.

Московский физико-технический институт (МФТИ) поднялся в группу 201-250 из группы 251-300, а Высшая школа экономики (ВШЭ) перешла в группу 251-300 из группы 301-350. Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) стал лучшим за пределами столицы, улучшив свои показатели по сравнению с прошлым годом, и поднялся из группы 501-600 в группу 401-500 вместе с Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ".

Всего в рейтинг попало пять новых российских вузов, из которых самую высокую позицию занял Национальный минерально-сырьевой университет (группа 801-1000).

Мнение эксперта

Шеф-редактор рейтинга Фил Бейти отметил успех высших учебных заведений из России в непростых условиях всевозрастающей глобальной конкуренции. В то же время он обратил внимание на необходимость улучшения ключевых показателей, которые в итоге стоят им более высоких позиций в мировых таблицах.

"В последние годы Россия сталкивается с очень жесткой конкуренцией в сфере высшего образования, поэтому радует, что некоторые из лучших вузов страны смогли в этом году улучшить свое положение в рейтинге, - сказал он. - Но российские университеты, как и раньше, действуют недостаточно эффективно по ключевым показателям по сравнению с международными конкурентами, прежде всего, это касается цитируемости научных работ. Это, к сожалению, нивелирует положительные достижения, которых многие из них добились по другим параметрам".

"Университетам России необходимо не только прилагать большие усилия по улучшению международных отношений и партнерства, но и обеспечить сохранение самых способных людей и значительное улучшение качества исследований", - добавил Бейти.

В рейтинге этого года Россия сумела обогнать Австралию по количеству вузов, но остается на 11-м месте по уровню представленности страны, уступив в этом году Ирану.

Кто еще представляет Россию

После уже упомянутых МГУ, МФТИ, ВШЭ, ИТМО и "МИФИ", в рейтинг также вошли Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский государственный университет (группа 501-600), Казанский федеральный университет, Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС), Санкт-Петербургский государственный университет, Томский политехнический университет (601-800).

В группе 801-1000 фигурируют Московский государственный технический университет имени Баумана, уже упомянутый Национальный минерально-сырьевой университет из Санкт-Петербурга, Российский университет дружбы народов (РУДН).

В группе вузов с позициями свыше 1000 Россию представляют Башкирский государственный университет, ставший новичком рейтинга, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Дальневосточный федеральный университет, Российский государственный университет нефти и газа (новичок рейтинга), Казанский национальный исследовательский технологический университет, Нижегородский государственный университет, Московский технологический университет, Московский авиационный институт, Московский энергетический институт, Саратовский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский государственный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Самарский университет, Сеченовский университет, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет (новичок рейтинга), Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, Уфимский государственный авиационный технический университет (новичок рейтинга), Уральский федеральный университет, Волгоградский государственный технический университет, Воронежский государственный университет.

Мировые лидеры и методика расчета

Первую строчку исследования, как и в прошлом году, занял британский Оксфордский университет, а на вторую строчку с пятой взлетел Калифорнийский технологический университет из США. Замыкает тройку лидеров Кембриджский университет (Соединенное Королевство). В целом в топ-10, как и в прошлом году, представлены вузы исключительно из США и Великобритании.

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенных по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.