Эксперты: российские вузы показали рост в рейтинге университетов мира по версии THE

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские вузы показали рост в рейтинге университетов мира (World University Rankings 2020) по версии британского издания Times Higher Education (THE). Продвижение по списку представители вузов связывают с успешной образовательной политикой учреждения, а также с активной работой с научно-исследовательскими центрами и бизнес-партнерами.

В представленный 11 сентября рейтинг World University Rankings 2020 вошло 1 396 учебных заведений из 92 стран и регионов. Это больше, чем в прошлом году, когда рейтинг охватил 1 258 вузов. Российскую высшую школу в рейтинге этого года представляют 39 университетов, что на четыре больше по сравнению с прошлым годом, при этом в список попало пять новых вузов из РФ. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова поднялся на 10 позиций, заняв 189-е место.

Программа развития

В пресс-службе МГУ отметили, что позиции вуза получилось улучшить благодаря реализации программы развития. Это привело к росту балла, который присуждается за исследовательскую среду (Research) - 66-е место в мире.

"Наибольший прогресс достигнут МГУ в оценке образовательной деятельности (Teaching): она выросла до 78,2 балла, что позволило подняться на 23-е место по этому показателю среди университетов мирового уровня. В то же время на самом высоком уровне в мире остались показатели финансовых поступлений от отраслевой исследовательской деятельности (Industry income). МГУ на 54-м месте в мире по этому показателю", - прокомментировали в МГУ рейтинг.

По словам ректора Московского университета Виктора Садовничего, вуз ежегодно удерживает самые высокие позиции в мире, входя в топ 25 лучших вузов. "У нас работают лидеры науки, мировой и российской IT-индустрии, блестящие преподаватели. Однако, хочу заметить, что рейтинги и стремление к высоким показателям в них - это не самоцель. В то же время они зачастую дают возможность с посмотреть на нашу деятельность "со стороны", помогают своевременно реагировать на различные вызовы и оставаться лидером в образовании и науке", - приводит пресс-служба слова ректора МГУ.

Московский физико-технический институт поднялся в группу 201-250 из группы 251-300. Ректор МФТИ Николай Кудрявцев отметил, что сегодня наблюдается интенсивный рост репутации вуза на международном уровне. "Во многом это следствие высокого уровня подготовки наших выпускников и научной деятельности. МФТИ продолжает укреплять сотрудничество с академическими партнерами - совместно с ведущими институтами РАН было создано 16 новых лабораторий. Узнаваемость университета повышается и приводит в вуз ведущих зарубежных исследователей и студентов", - сказал ТАСС Кудрявцев.

По его словам, в этом году по квоте правительства РФ вуз примет в число студентов 11 членов национальных сборных других стран. По итогам приемной кампании этого года общее количество абитуриентов увеличилось на 20%, а средний проходной балл поступивших составил рекордные 97,3.

"Это является следствием комплексной работы - обновления образовательных программ, в соответствии с современными научно-технологическими вызовами и концентрации на приоритетных направлениях исследований", - добавил ректор.

Положительная динамика

Рост показала Высшая школа экономики, которая попала в группу 251-300 из группы 301-350. По словам старшего директора по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирины Карелиной, вуз улучшил результаты по 11 из 13 показателей рейтинга ТНЕ.

"В первую очередь рост связан с публикационной активностью и цитируемостью научных статей. Например, количество публикаций на одного научно-педагогического работника выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущими результатами. Улучшились репутационные показатели, в основе которых лежит опрос наиболее цитируемых ученых мира в части качества исследований и преподавания", - сообщила ТАСС Карелина. Она отметила, что создать такую положительную динамику стало возможным благодаря и системной работе коллектива молодого вуза.

Свои позиции в рейтинге, расположившись в группе 601-800, укрепил Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС". Как отметила ректор вуза Алевтина Черникова, университет подтвердил свои позиции по всем индикаторам, показав максимальный рост по показателю Industry Income и войдя в топ-100 лучших вузов мира.

"НИТУ "МИСиС" успешно реализует совместные проекты с крупнейшими высокотехнологичными компаниями и научно-исследовательскими центрами России и мира, участвует в двух коллаборациях CERN. Среди бизнес-партнеров вуза такие компании, как Объединенная металлургическая компания, "Металлоинвест", "Русал", НЛМК, Huawei, Mail.ru Group, Сибирская угольная энергетическая компания, и другие предприятия-лидеры в своих отраслях. Ежегодно НИТУ "МИСиС" выполняет более 500 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в интересах бизнес-сообщества", - рассказала ТАСС ректор.

Методика расчета

При подготовке рейтинга используются 13 критериев, разделенные по пяти группам. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.