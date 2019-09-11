Посольство РФ в Непале предупредило россиян о повышенном риске заражения лихорадкой денге

ТАСС, 11 сентября. Посольство РФ в Непале предупредило российских граждан о повышенном риске заражения лихорадкой денге на территории страны. Соответствующее сообщение дипмиссия опубликовала в среду в Facebook.

"На сегодня численность инфицированных в Непале приближается к 10 тыс. человек, - говорится в сообщении. - Зафиксированы смертельные случаи. В этой связи настоятельно рекомендуем воздержаться в ближайшее время от посещения южных районов Непала".

Денге - вирусная инфекция, преобладающая в тропических и субтропических регионах. Ее симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Всемирная организация здравоохранения причисляет денге к одной из главных угроз для здоровья человека.