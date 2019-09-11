NYT: Purdue Pharma выплатит $3 млрд первой группе истцов в связи с опиоидным кризисом

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Purdue Pharma достигла договоренности о всеобъемлющем урегулировании первого из тысяч исков, связанных с причастностью этой американской фармацевтической компании к опиоидному кризису в США. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По ее данным, договоренность достигнута с группой адвокатов, представляющих интересы властей штатов, округов и городов, а также коренных народов страны. Владельцы Purdue Pharma согласны выплатить потерпевшей стороне $3 млрд наличными в течение семи лет, но не станут признавать себя виновными в чем-то предосудительном. При этом сам фармацевтический гигант объявит себя банкротом, расформируется и образует новое предприятие, которое продолжит продавать сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, перечисляя все доходы от его реализации истцам. Средства решено переводить на счет публичной компании, которой поручено выплачивать отступные потерпевшей стороне равными траншами.

Согласно публикации, Purdue Pharma после банкротства и реорганизации обязуется безвозмездно направлять ряд препаратов для обеспечения нужд пациентов, страдающих зависимостью от опиоидов или пострадавших от их передозировки. Разбирательством занимается федеральный суд Северного округа американского штата Огайо. Группа в составе пяти адвокатов занимаются около 2,3 тыс. исков против Purdue Pharma.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.