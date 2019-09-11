Cуд в США признал китаянку виновной в проникновении на территорию поместья Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Флорида в среду признал виновной гражданку Китая Чжан Юйцзин в незаконном проникновении на территорию поместья американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, а также предоставлении заведомо ложной информации сотрудникам Секретной службы США. Об этом сообщил телеканал CNN.

Судебный процесс по делу китаянки, задержанной в конце марта в Мар-а-Лаго на юго-востоке Флориды, продолжался в течение двух дней. Присяжные признали ее виновной. Приговор Чжан Юйцзин, как ожидается, будет вынесен в конце ноября. Ей может грозить тюремное заключение на срок до шести лет.

Чжан Юйцзин отказалась от услуг адвоката и представляла свои интересы во время разбирательства сама. Как отмечает телеканал, в ряде случаев китаянка заявляла, что не понимает сути происходящего. Она не без труда изъяснялась на английском языке и иногда прибегала к услугам переводчика.

Представители прокуратуры во время процесса заострили внимание на том, что у китаянки имелось устройство для обнаружения скрытых видеокамер, флеш-накопитель с вредоносным программным обеспечением и несколько тысяч долларов наличными. Свидетели из числа сотрудников Секретной службы США заявили, что Чжан Юйцзин дезинформировала их относительно цели своего прибытия в Мар-а-Лаго. Сторона обвинения также продемонстрировала присяжным электронные сообщения, в которых кто-то из знакомых китаянки не рекомендовал ей ходить в поместье Трампа.

Как утверждала газета The Miami Herald, Чжан Юйцзин 30 марта смогла попасть на территорию Мар-а-Лаго, убедив охрану в том, что является родственницей одного из членов одноименного закрытого клуба.

МИД КНР требует от американских властей в полной мере соблюдать права гражданки Китая.