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Трамп: власти США хотят и ужесточить контроль над оружием, и защитить право владеть им

Необходимо "приемлемое для всех" решение, позволяющее положить конец случаям массовых расстрелов людей, отметил американский лидер

ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти США хотят не только ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране, но и защитить право на владение им. С таким заявлением выступил в среду в беседе с журналистами в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

По его словам, администрация и Конгресс США пытаются выработать "приемлемое для всех" решение, позволяющее положить конец случаям массовых расстрелов людей. "В то же время все мы хотим защитить нашу замечательную вторую поправку [к Конституции США]. Она очень важна для всех нас", - подчеркнул американский лидер. Эта поправка гарантирует американцам право на приобретение и ношение оружия.

Трамп отказался уточнить, могут ли исполнительная и законодательная ветви власти договориться о введении новых правил проверки личности и психического здоровья всех тех, кто покупает в Соединенных Штатах огнестрельное оружие. "Некоторые вещи никогда не произойдут. А некоторые значимые вещи могут произойти", - сказал по этому поводу глава американской администрации.

Категорически против расширения такого рода проверок выступает Национальная стрелковая ассоциация США. Она является чрезвычайно влиятельной силой во внутренней политике страны.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба произошла в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, свыше 20 пострадали. 31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге попытались остановить легковой автомобиль: его водитель в ответ начал стрелять по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете случившегося в стране активизировались дебаты о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия. В последние годы власти США неоднократно предпринимали такие попытки. Однако, успехом эти усилия до сих пор не увенчались.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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