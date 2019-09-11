МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Актеру и музыканту Петру Мамонову назначена на четверг операция на сердце, сообщается в среду на его официальной странице в Facebook.

"Завтра, 12 сентября, у Петра Николаевича Мамонова сложная операция на сердце. Давайте помолимся за него", - говорится в сообщении.

Ранее в сентябре супруга музыканта Ольга Мамонова сообщала ТАСС, что операция запланирована на конец месяца.

Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа ему сделали операцию. 2 сентября он был выписан из кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".