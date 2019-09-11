Председатель Верховного суда объявит дату начала работы новых окружных судов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на заседании пленума в четверг объявит дату начала работы новых окружных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, где будет впервые введена сплошная кассация. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Верховного суда РФ.

"12 сентября состоится заседание пленума ВС РФ, на котором будет объявлено решение о дате начала деятельности кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. Это масштабная судебная реформа, проводимая по законодательной инициативе ВС РФ, реализуется с целью дальнейшего укрепления независимости судей и повышении эффективности правосудия", - сказали в пресс-службе.

Со дня начала работы в новых окружных судах впервые в России будет введен принцип сплошной кассации. Так, кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании без какого-либо предварительного отбора и без рассмотрения судами обоснованности самой подачи жалобы. В прошлом году областные суды рассмотрели всего около 10% (85 тыс.) кассационных жалоб по уголовным делам, 5% (135 тыс.) - по гражданским и 4% (12 тыс.) - по административным, сообщили в Верховном суде, отметив, что востребованность кассационного правосудия велика.

Сейчас первой кассационной инстанцией по делам, отнесенным к подсудности районных и городских судов, выступают президиумы судов областного уровня, а второй кассационной инстанцией - Верховный Суд РФ. Введение новых окружных судов поможем повысить стандарты правовой защищенности граждан и организаций, считают в высшем судебном органе РФ. "Рассмотрение в судебном заседании всех кассационных жалоб на итоговые судебные акты позволит сторонам более эффективно отстаивать свою позицию и позволит устранять большинство ошибок нижестоящих судов уже на стадии первой кассационной инстанции", - отметили в пресс-службе.

Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21 субъекта. Кроме того, при наличии ходатайства граждане могут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды. Для проживающих в отдаленных местностях граждан есть возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Формирование кадров

Как сообщили в Верховном суде, формирование кадрового состава, необходимого для начала работы новых окружных судов, завершено. По закону, суды могут начать работу после того, как в каждом из судов назначены более 50% от штатной численности судей. В настоящее время назначены более 500 судей. Также создана материально-техническая база, сайты судов, а их аппарат укомплектован.

Кроме того, в каждом кассационном и апелляционном суде общей юрисдикции сформированы судебные коллегии по гражданским, административным и уголовным делам, а также президиум, который по мере необходимости будет созывать председатель суда для решения организационных вопросов.

"Судебная реформа, инициированная Верховным судом РФ, будет иметь историческое значение для российского правосудия. В современных условиях общей задачей является эффективное применение новых процессуальных институтов", - заключили в пресс-службе.