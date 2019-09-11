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Верховный суд США разрешил властям ужесточить правила предоставления убежища мигрантам

Властям страны разрешили отказывать в убежище мигрантам, которые не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд США в среду разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты. Сообщение об этом размещено в среду на сайте юридической инстанции.

О новых критериях рассмотрения запросов на предоставление убежища американская администрация объявила в середине июля. Как проинформировало агентство Associated Press, в конце того же месяца суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) заблокировал это решение Вашингтона.

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