Верховный суд США разрешил властям ужесточить правила предоставления убежища мигрантам

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд США в среду разрешил властям страны отказывать в убежище тем мигрантам, которые до этого не обратились с соответствующим запросом к властям третьих государств, оказавшихся на пути их следования в Соединенные Штаты. Сообщение об этом размещено в среду на сайте юридической инстанции.

О новых критериях рассмотрения запросов на предоставление убежища американская администрация объявила в середине июля. Как проинформировало агентство Associated Press, в конце того же месяца суд в Сан-Франциско (штат Калифорния) заблокировал это решение Вашингтона.