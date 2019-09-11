NYT: администрация Трампа подготовила указ об ужесточении досмотра почтовых посылок

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила исполнительный указ об ужесточении досмотра почтовых посылок, которые поступают в США из других стран. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times.

По словам источников издания, согласно черновой версии данного указа, Почтовая служба США получает дополнительные полномочия в том, что касается досмотра небольших посылок, которые доставляют в страну на самолетах. В публикации отмечается, что данные меры нацелены прежде всего на пресечение ввоза в США из Китая сильнодействующих опиоидных препаратов, в том числе фентанила. Издание констатирует, что в тексте указа никак не оговариваются почтовые компании, в том числе FedEx или UPS.

Как следует из материала, указанные меры "будут касаться всех стран, но последствия будут наиболее значимы для Китая". Согласно оценкам издания, из КНР чаще всего в США "поступает контрафактная продукция и фентанил". Когда именно американский лидер планирует подписать указ, в публикации не уточняется.

В конце августа Трамп заявил, что намерен обязать Почтовую службу США, а также компании FedEx, UPS и Amazon "осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке". "Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель [КНР] Си [Цзиньпин] заявил, что это (переправка фентанила из Китая в США - прим. ТАСС) прекратится. Она не прекратилась", - отметил тогда Трамп.

Как заявляли ранее власти США, преступные группировки нелегально ввозят изготовленный в Китае фентанил и его производные в США, где наркоторговцы продают или смешивают его с другими наркотическими веществами - героином и кокаином - для увеличения их веса и силы воздействия. Это приводит к росту числа передозировок и смертей в США.