CNN: прокуроры США в августе допрашивали бывшего юриста Трампа по делу Trump Organization

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуроры Нью-Йорка в августе опрашивали бывшего юриста президента США Майкла Коэна, находящегося в тюрьме, в рамках расследования в отношении группы компаний Trump Organization. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, ряд юристов под руководством окружного прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса в августе допрашивали Коэна, который отбывает трехлетнее заключение в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк). Телекомпания отмечает, что это произошло спустя непродолжительное время после того, как было возобновлено расследование в отношении руководства Trump Organization.

По данным CNN, Коэн - один из нескольких людей, представляющих интерес для следствия в рамках этого дела, однако прокуратура держит во внимании тот факт, что его показания могут быть заведомо ложными. Ранее Коэн признался, что лгал во время дачи показаний в Конгрессе США относительно переговоров о строительстве высотного здания Trump Tower в Москве.

В августе стало известно о том, что прокуратура Нью-Йорка потребовала у Trump Organization предъявить документы, сопутствовавшие выплате денег за молчание экс-порноактрисе, которая утверждала, что нынешний президент США Дональд Трамп в прошлом вступал с ней во внебрачную связь. Таким образом было возобновлено расследование, завершившееся в середине июля этого года. Газета The New York Times утверждала, что в прокуратуре намерены выяснить, оформляли ли представители руководства группы компаний какие-либо поддельные документы для проведения денежного перевода. По словам источника издания, в случае, если такие записи имели место, это может грозить их авторам уголовным преследованием.

Ранее прокуратура американского штата Нью-Йорк завершила расследование данных о нарушении членами руководства Trump Organization правил финансирования предвыборной кампании и инаугурации Трампа. Судья Уильям Поули распорядился предать гласности ряд следственных материалов, касающихся обысков в доме бывшего юриста президента США Майкла Коэна.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.