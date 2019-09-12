Военные РФ в Сирии обнаружили под Дамаском тюрьму, где боевики удерживали местных жителей

АЙН-ТЕРМА /Сирия/, 12 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие военной полиции РФ в Сирии обнаружили в Восточной Гуте покинутое подвальное помещение, в котором боевики на протяжении почти пяти лет содержали полевой штаб и тюрьму.

Подвал одного из типовых шестиэтажных домов, которыми застроен район Айн-Терма в 7 км к востоку от центра Дамаска, использовался как кабинет главаря местного отряда банды. Здесь же располагалась библиотека, где наряду с религиозной литературой были экстремистские материалы; тут же находились комната для полевых командиров, кухня, душевая и несколько камер размерами метр на полтора. По данным местных властей, через эту тюрьму прошло фильтрацию большинство взрослого мужского населения Айн-Термы. Боевики морили узников голодом и принуждали вступать в группировку. В ближайшее время сирийские военные планируют уничтожить этот объект.

Вооруженная суннитская группировка "Фейлак ар-Рахман" возникла в конце 2013 года, она относится к так называемой "умеренной" оппозиции. Почти пять лет - с 2013 года и до освобождения Восточной Гуты правительственными войсками при поддержке ВКС России - в Айн-Терме находилось около 5 тыс. боевиков данной группировки. Этот район менее чем в 7 км к востоку от центра Дамаска, а также соседние Джобар, Хазза, Кафр-Батна, Джисрейн и Афтрис, был одним из оплотов "Фейлак ар-Рахман". В конце марта 2018 года не пожелавшие сложить оружие мятежники и члены их семей переместились по гуманитарному коридору в провинцию Идлиб на севере Сирии.

Гута: до и после войны

Оазис Гута - сельскохозяйственный пояс вокруг Дамаска, ограниченный горой Касьюн на северной окраине города. Отделяя Дамаск от сухих степей, граничащих с Сирийской пустыней, Гута на протяжении веков обеспечивала столицу зерновыми, овощами и фруктами. Перед войной в Гуте проживали около 2 млн человек, примерно десятая часть тогдашнего населения Сирии. В оазисе расположены 15 древних монастырей и многочисленные памятники археологии.

В 2013 году восточную часть региона с населенными пунктами Джобар, Дума, Замалька, Хараста захватили боевики антиправительственных группировок. За несколько лет они превратили Восточную Гуту в укрепрайон с широкой сетью оборонительных сооружений и тоннелей, а также неоднократно обстреливали жилые районы столицы, что приводило к жертвам среди мирных жителей.

В середине апреля 2018 года, после освобождения Думы, последнего оплота боевиков в данном районе, сирийская армия объявила о восстановлении контроля над Восточной Гутой и окончании почти двухмесячной операции "Дамасская сталь". В настоящее время здесь проводится разминирование, восстанавливается разрушенная боями инфраструктура.