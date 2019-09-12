В Facebook заявили, что их системы защиты от влияния на выборы стали совершеннее

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Администрация Facebook в течение последних лет значительно усовершенствовала системы, предназначенные для предотвращения иностранного вмешательства в выборы. Об этом заявил вице-президент компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, Гай Розен в интервью журналистам интернет-портала Yahoo, которое было опубликовано в среду.

Розен, который занимается в компании вопросами информационной безопасности, констатировал, что применяемые в данной сфере администрацией соцсети методы "в течение последних нескольких лет серьезно эволюционировали". По его словам, со времен президентских выборов 2016 года в США специалисты компании стали больше внимания уделять противодействию "властям государств, стремящихся повлиять на общественное мнение и распространить информацию".

Как отметил Розен, компания готовится к предотвращению потенциального вмешательства в предстоящие в 2020 году президентские выборы в США. Новые методы, по его словам, были опробованы, в частности, во время промежуточных выборов в США в 2018 году, а также на выборах в Индии и Индонезии.

Руководитель подразделения Facebook по глобальной политике управления Моника Бикерт в интервью Yahoo в свою очередь заострила внимание на том, что администрация соцсети не намерена брать на себя задачи по проверке достоверности публикуемой в ней информации. "Мы не хотим оказаться в роли тех, кто решает для мира, что верно, а что нет", - констатировала она. "Мы не думаем, что сможем успешно это делать", - сказала она.

Бикерт констатировала, что для проверки сомнительной информации компания будет обращаться к партнерам из числа средств массовой информации и исследовательских организаций. Они, как полагают в компании, смогут установить, являются ли какие-либо материалы достоверными.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Facebook является одной из ведущих сетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.