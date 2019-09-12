В Биробиджане закроют аварийную школу с трещиной в стене

ТАСС, 12 сентября. Школу №9, где выявили трещину в стене, закроют, детей и преподавателей переведут в другие учреждения города. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Областная прокуратура, проведя проверку после обращения местных жителей, выявила недостатки в конструктивных элементах здания - протечки, трещины, аварийное состояние стен. Капремонт школы, где обучается около 400 человек, не проводился долгие годы.

"По решению суда специализированная организация из Хабаровска оценила техническое состояние здания. По мнению специалистов, здание имеет высокий уровень изношенности, и это может спровоцировать его обрушение. Соответственно находиться в школе опасно", - говорится в сообщении.

Балки перекрытия на чердаке школы ненадежны, состояние здания усугубили и грунтовые воды, которые до сих пор стоят в подвале. В Биробиджане в результате паводка на Амуре, разлива других рек после сильных дождей и подъема грунтовых вод подтоплены дома, дворы, подвалы ряда соцобъектов, учебный процесс в двух школах, включая школу №9, с начала года налажен дистанционно.

Организовать учебный процесс

"Однозначно школа №9 будет закрыта. Необходимо организовать нормальный учебный процесс и трудоустроить работников образовательного учреждения. До конца этой недели будут проработаны все вопросы", - приводятся в сообщении слова мэра города Александра Головатого.

С 16 сентября учащиеся школы №9 должны вернуться к очному учебному процессу в других школах, работники образовательного учреждения также перейдут в другие учреждения. Как юридическое лицо школа будет существовать до конца года, без работы никто не останется, педагоги, которые на сегодня находятся в декретном отпуске, продолжат получать положенные им выплаты.

"Также я разговаривал с губернатором Еврейской АО Александром Левинталем по поводу школы № 9. Совместно с правительством области будем выходить на федеральный уровень и просить передвинуть сроки строительства новой школы в Биробиджане на более ранние - на 2020 год", - добавил Головатый.

По нацпроекту

В пресс-службе ТАСС уточнили, что новую школу будут строить по нацпроекту "Образование". Школу №9 снесут, в следующем году закроют также школу №10 на 800 детей. Новое учебное заведение будет рассчитано на примерно 1,4 тыс. мест. Стоимость строительства оценивается в более чем 1 млрд рублей.