Власти Кубы объявили о перебоях поставок топлива

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Поставки топлива на Кубу могут быть приостановлены до конца этой недели из-за ограничительных мер США, власти карибской страны разрабатывают меры по корректному распределению и экономии бензина. Об этом в среду в эфире государственного телевидения сообщил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель.

"До 14 сентября топливо не будет поступать на Кубу, и для облегчения ситуации будут применяться меры по корректировке [продаж] до прибытия следующего танкера в субботу. Это подразумевает и меры по экономии до конца месяца, когда будут осуществлены новые поставки, - заявил лидер Кубы. - Руководство вынуждено принять временные меры для сведения к минимуму воздействия [нехватки топлива] на основные услуги населению в ключевых сферах жизни общества". Он добавил, что на данный момент ведутся переговоры о дополнительных закупках на октябрь с целью урегулирования ситуации, уже удалось достигнуть соглашения с несколькими поставщиками.

Диас-Канель допустил возможные последствия для системы электроснабжения острова, однако, по его словам, если возникнет необходимость в отключениях электроэнергии, они не будут длительными. В ближайшие дни нехватки топлива работа общественного транспорта будет реорганизована, в приоритете будет обеспечение работы медицинского транспорта.

Глава Госсовета острова отметил, что такая ситуация может повториться в будущем и является результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа. "Это меры, направленные на подрыв кубинского общества, попытки продемонстрировать якобы неэффективность кубинского правительства, включая подобного рода шантаж. Мы - народ, который не допустит, чтобы кто-либо запугивал нас", - сказал Диас-Канель.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США нанесла экономике Кубы ущерб на $134,5 млрд. Если измерять потери от санкций с учетом обесценивания доллара к золоту, они составят $933 млрд.