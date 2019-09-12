Twitter одновременно заблокировал учетные записи ведущих кубинских СМИ

ГАВАНА, 12 сентября. /ТАСС/. Учетные записи нескольких крупных СМИ Кубы в Twitter были одновременно заблокированы администрацией социальной сети во время обращения к гражданам председателя Госсовета и Совета министров острова Мигеля Диас-Канеля в среду вечером в эфире государственного телевидения.

При попытке входа в аккаунты газеты Granma, радиостанции Radio Rebelde, интернет-портала Cubadebate и информационно-аналитической программы Mesa Redonda, на которую был приглашен кубинский лидер, пользователям сети сообщается, что действие учетной записи приостановлено. МИД острова назвал подобные действия "очевидной согласованной операцией с целью ограничить заявления революционеров в защиту истины".

Диас-Канель в среду объявил о мерах экономии топлива из-за перебоев в его поставках, связанных, по его словам, с санкционным давлением властей США на карибскую страну. Глава Госсовета острова отметил, что такая ситуация может повториться в будущем и является результатом усиления агрессивных действий Вашингтона против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США нанесла экономике Кубы ущерб на $134,5 млрд. Если измерять потери от санкций с учетом обесценивания доллара к золоту, они составят $933 млрд.