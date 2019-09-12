Москалькова заявила о готовности помочь Бутиной после ее возвращения на родину

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готова помочь осужденной в США россиянке Марии Бутиной после ее освобождения из тюрьмы и возвращения на родину, если та обратится за такой помощью. Об этом Москалькова сообщила журналистам во Владивостоке в четверг.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Ранее отец девушки Валерий Бутин сообщал ТАСС, что в тюрьме она занимается спортом, работает и не жалуется на здоровье, однако испытывает недостаток общения и информации о происходящем в мире. По его словам, после освобождения и возвращения в Россию ей нужно будет "психологически привести себя в порядок" после полутора лет в заключении.

"Если Мария Бутина обратится ко мне, как к уполномоченному по правам человека, как это было на первом этапе, когда ее папа был на приеме, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ей в социализации", - сказала Москалькова.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.