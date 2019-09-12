В Японии открылась выставка Tokyo Game Show

ТИБА /Япония/, 12 сентября. /ТАСС/. Одна из крупнейших в мире международных выставок игровой индустрии Tokyo Game Show (TGS) открылась в четверг в соседней с Токио префектуре Тиба. Как сообщили организаторы мероприятия, заглавной темой экспозиции этого года выбран слоган "Один мир, бесконечная радость".

Всего на TGS 2019 представлено более 2 тыс. стендов от японских разработчиков и компаний из других стран. Однако основное внимание посетителей, как смог убедиться корреспондент ТАСС, приковано к гигантам игровой индустрии и их предстоящим релизам.

Так, огромная очередь выстроилась из желающих поиграть в новую демо-версию долгожданной Final Fantasy VII Remake, которая должна увидеть свет 3 марта 2020 года. "Я жду эту игру почти всю свою сознательную жизнь, с далекого 1999 года, когда будучи еще школьником сыграл в оригинальную версию седьмой "Фантазии", - рассказал корреспонденту ТАСС мужчина, стоявший в очереди, растянувшейся на десятки метров. На TGS компания-разработчик Square Enix также представила видео-ролики, демонстрирующие новые детали игрового процесса предстоящего римейка.

Похожая ситуация складывается и у стенда игры Cyberpank 2077, релиз которой намечен на 16 апреля 2020 года. Ролевая игра с открытым миром в жанре sci-fi обещает стать настоящим прорывом в области реалистичности и погружения в игровой процесс.

Еще одной точкой сосредоточения гостей TGS этого года стал стенд игры Death Stranding от легендарного Хидэо Кодзимы, горячо любимого в российском гейминг-сообществе и известного в нем под прозвищем "Гений". Выход этой экшн-игры с открытым миром намечен на 8 ноября текущего года. Death Stranding стала первой игрой Кодзимы, являющегося отцом серии игр Metal Gear и прародителем жанра stealth-action, после его ухода из знаменитой японской игровой корпорации Konami в 2015 году, поэтому интерес к ней как со стороны игроков, так и со стороны критиков, очень высокий.

Почти на всех стендах TGS гости выставки могут не только посмотреть на новинки, которые представляют компании-разработчики, но и опробовать их. В частности, компания Konami предлагает посетителям сыграть в новую игру из серии Contra, а также в новый футбольный симулятор своей спортивной серии Pro Evolution Soccer, известной в Японии под альтернативным названием - Winning Eleven. В разных точках выставки также организованы турниры по видео-играм, где гости TGS могут померяться друг с другом умением.

Выставка игровых развлечений Tokyo Game Show проводится с 1996 года, ежегодно ее гостями становятся свыше 250 тыс. человек со всего мира.