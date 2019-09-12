Москалькова оценила идею о четырехдневной рабочей неделе

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю не может состояться без проведения специальных научных исследований, посвященных этой теме. Об этом сообщила журналистам в четверг во Владивостоке уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Чтобы ответить на этот вопрос, нужно провести мониторинги и исследования, но я не уверена, что без специальных исследований это может быть внедрено", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о том, не привет ли сокращение рабочей недели к интенсификации труда.

В июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября представить свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.