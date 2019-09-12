Власти Северной Осетии планируют до конца года создать концепцию развития бальнеологии

БУРГАС /Болгария/, 12 сентября. /ТАСС/. Концепцию развития бальнеологии разработают в Северной Осетии до конца 2019 года, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму республики Заурбек Кодзаев.

"Сейчас мы <…> формируем концепцию развития бальнеологии в республике. К концу года она уже будет завершена. Сейчас процесс идет, будут анализы всех вод осуществлены, в том числе химико-биологического состава, и мы уже готовы будем разговаривать с инвесторами о привлечении к строительству, возможно, санаториев, пансионатов - база для этого существует", - сказал Кодзаев.

По его словам, сегодня в республике более 250 источников, к которым пробурены скважины, из них пять-семь могут быть использованы в бальнеологии.

"Есть шесть общепризнанных видов [минеральной] воды, и все шесть присутствуют на территории республики. Таких регионов мало, где вся классификация будет присутствовать на такой маленькой территории", - добавил собеседник ТАСС.

В начале сентября пресс-служба правительства Северной Осетии сообщала, что власти региона намерены привлечь инвесторов для строительства санаториев возле источников целебных вод. Для этого проводится обследование около 20 источников целебных вод, проводятся лабораторные исследования взятых проб.