Роструд организовал предварительную проверку после информации о "нулевых" зарплатах в МГУ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Роструд организовал в отношении Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова предварительную проверку информации о "нулевых" зарплатах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор Аскольд Иванчик написал в Facebook, что получил от коллег с факультета сообщение о сокращениях всех преподавателей, работавших по совместительству. Ему было предложено, пишет он, "читать все то же, что раньше, но на безвозмездной основе". По его словам, МГУ официально "оформляет сотрудников с нулевой зарплатой". На истфаке МГУ слова преподавателя опровергли, заявив, что преподаватели, работающие на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на условиях совмещения, получают зарплату в соответствии с предусмотренным по их ставке окладом.

"Обращений по вопросам, связанным с оформлением совместительства и оплаты труда, от сотрудников МГУ не поступало. Вместе с тем в связи с информацией, опубликованной в "Коммерсанте"... в отношении МГУ им. М.В. Ломоносова организовано проведение предварительной проверки информации", - сообщили в ведомстве.