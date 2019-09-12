Проверка ситуации с увольнением тагильских хирургов выявила отсутствие работы с медкадрами

В августе шесть хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причинами такого решения они назвали высокую нагрузку, риск возникновения в связи с этим ошибок в работе и сложившуюся судебную практику в отношении врачей. Позже медики отозвали заявления. Для разбирательства полпред в УФО Николай Цуканов создал рабочую группу.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Проверка Минздрава РФ после ситуации с массовым увольнением хирургов Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле показала отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении Свердловской области. Об этом сообщила в четверг ТАСС помощник полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Анна Ленская.

"Было проведено заседание рабочей группы, на котором Ирина Купеева (директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ - прим. ТАСС) подвела итоги проверки. В Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении, в области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке", - сказала она.

По словам Ленской, Купеева указала министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову на сверхнормативные нагрузки оперирующих хирургов, что недопустимо. Регион плохо обеспечен медицинскими кадрами, хотя в Екатеринбурге находится Уральский государственный медицинский университет. Также региональное министерство три года не подавало заявки в Минздрав РФ на финансирование бюджетных мест в ординатуре. Кроме того, главврачи региона не проходят должного обучения основам менеджмента, что негативно сказывается на качестве управления.

"В Нижнем Тагиле хирурги массово подали заявления на увольнение, потому что они перерабатывают, устают, выходят работать в ночную смену, когда не работают диагностические службы, но надо принимать решение и оперировать. У них мало информации, соответственно, выше риск совершить ошибку, и потом стать фигурантом уголовного дела. В городе уже завершено расследование шести таких случаев. Кроме того, за переработки они не получали деньги в полном объеме", - отметила помощник полпреда по итогам проверки, уточнив, что в регионе достигнуты целевые показатели по уровню зарплаты.

В федеральном министерстве, по словам Ленской, предложили пересмотреть маршрутизацию пациентов в регионе и привести работу хирургической службы в соответствие с федеральными порядками. "В состав рабочей группы для оперативного взаимодействия с федеральными органами власти вошел замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Следующее заседание группы состоится в октябре, где будут подводиться итоги проверок прокуратуры и Росздравнадзора", - отметила Ленская.