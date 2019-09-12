Новые окружные суды в России должны начать работу с 1 октября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новые окружные кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции, а также кассационный и апелляционный военные суды и Центральный окружной военный суд в России должны начать работу с 1 октября. Об этом сообщил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

"Предлагается принять постановление пленума Верховного суда РФ, в соответствии с которым считать днем начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда и Центрального окружного военного суда 1 октября 2019 года", - сказал Лебедев.

Еще одним постановлением пленума Верховного суда, принятым в четверг, утверждены составы президиумов новых судов, которые по мере необходимости будет созывать председатель суда для решения организационных вопросов.

В России начнут работу девять кассационных судов, которые будут рассматривать жалобы на вступившие в силу решения мировых и районных судов в своем кассационном округе, и пять апелляционных судов, которые будут рассматривать в качестве суда второй инстанции решения, вынесенные высшими судами субъектов РФ. В общей сложности в девяти новых кассационных судах предполагается 723 должности судей. А в новых апелляционных судах предполагается штат из 36-37 судей в каждом, их решения можно будет обжаловать в кассационных судах.

Как сообщил в своем докладе председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев, уже назначены председатели судов, которые провели работу по формированию кадрового состава. В частности, 905 кандидатов на должности заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, из них рекомендован к назначению 651 кандидат (70 процентов). 201 кандидатура рассмотрена в апелляционные суды общей юрисдикции, из которых 143 кандидата рекомендованы (71 процент). В кассационные и апелляционные военные суды, Центральный окружной военный суд рассмотрены 72 кандидата, из них рекомендованы 47 кандидатур (76 процентов).

По словам Лебедева, президент РФ назначил на должности заместителей председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции 466 человек (65 процентов от штатной численности), в апелляционные суды - 106 человек (60 процентов), в новые апелляционный и кассационный военные суды и Центральный окружной военный суд - 49 заместителей председателей и судей (65 процентов).

Новые кассационные и апелляционные суды образованы по экстерриториальному принципу. В территориальную юрисдикцию каждого кассационного суда входят от 7 до 13субъектов РФ, а в юрисдикцию апелляционного суда общей юрисдикции - от 14 до 21субъекта. Кроме того, при наличии ходатайства граждане могут дистанционно участвовать в рассмотрении жалоб с помощью системы видео-конференц-связи, которыми оборудованы все федеральные суды. Для проживающих в отдаленных местностях граждан есть возможность создания постоянных судебных присутствий кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Сплошная кассация

Сплошная кассация впервые в отечественном правосудии вводится в судопроизводство. Это означает, что у любого участника судебного процесса появится право на проверку вступившего в силу судебного решения в кассационной инстанции. Кассационные суды будут рассматривать законность решений, вынесенных мировыми и районными судами, входящими в судебный округ (которые включают от 7 до 13 регионов). В свою очередь в Верховном суде России в порядке сплошной кассации могут быть пересмотрены приговоры или иные итоговые судебные решения, вынесенные по первой инстанции республиканскими, краевыми, областными и приравненными к ним судами.

"Институт сплошной кассации является новой судебной процедурой, применение которой может вызвать дополнительные вопросы у кассационных судов общей юрисдикции. В этой связи Верховный суд РФ уделяет особое внимание анализу и обобщению судебной практики кассационных судов общей юрисдикции и подготовит необходимые разъяснения", - сказал Лебедев.

Вторая кассация

После рассмотрения жалобы или представления в кассационном суде у участников судебного процесса (осужденного, его адвоката, потерпевшего или прокурора) есть право подать новую кассационную жалобу в Верховный суд России, но уже в порядке выборочной кассации (когда сперва судья рассматривает обоснованность поданной жалобы). Если из повторных кассационных жалоб усматриваются основания для отмены или изменения обжалуемого решения, такие жалобы подлежат рассмотрению, пояснил пленум.

Расширение пределов кассации

С началом работы новых судов кассационные инстанции наделены более широкими возможностями для пересмотра вступивших в силу приговоров или иных решений по уголовным делам. Последние годы кассационные инстанции рассматривали лишь соответствие приговоров законодательству, не вторгаясь в существо самого уголовного дела или обоснованности обвинений. Новый порядок кассационного рассмотрения предполагает более комплексную проверку не только законности, но и обоснованности и справедливости приговора. В частности, отметил ранее пленум ВС, в кассации требуют проверки доводы о недопустимости доказательства, положенного в основу обвинительного приговора и повлиявшего на выводы суда.

Верховный суд объяснил это тем, что "правосудие по самой своей сути может признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает эффективное восстановление в правах, а ошибочное судебное решение не может рассматриваться как справедливый акт правосудия и должно быть исправлено".

Более того, суд кассационной инстанции уже не связан лишь доводами жалоб и вправе проверить производство по уголовному делу в полном объеме. Но это допустимо лишь "в сторону улучшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, или иного лица". Также в кассации должны быть проверены жалобы на несправедливость приговора, если наказание не соответствует тяжести преступления, личности осужденного, или назначено несправедливое наказание вследствие его чрезмерной мягкости либо чрезмерной суровости из-за неправильного применения норм уголовного закона.

В кассации могут быть рассмотрены не только материалы, имеющиеся в уголовном деле, но и дополнительные материалы, поступившие с жалобой или представленные сторонами, если они содержат сведения, имеющие значение для правильного разрешения дела, и не свидетельствуют о наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств.

На их основании кассационная инстанция может отменить судебное решение и вернуть уголовное дело прокурору или в нижестоящие суды для нового рассмотрения.

Ухудшение положения подсудимого

Ухудшение положения лица, представшего перед судом по уголовному делу, подсудимого (ужесточение наказания, отмена решения о прекращении уголовного дела или оправдательного приговора и другое) при пересмотре дела в кассации "может иметь место, если в ходе предшествующего судебного разбирательства были допущены нарушения, искажающие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия". Основанием для этого должны быть серьезные нарушения норм закона, например, квалификация содеянного по закону о менее тяжком преступлении, ошибка при решении вопроса о конфискации имущества.

Но при рассмотрении жалоб, влекущих поворот к ухудшению положения осужденного, кассационная инстанция не должна выходить за пределы доводов кассационной жалобы потерпевшего или его представителя, или кассационного представления прокурора.

Кроме того, обратиться с жалобой, допускающей поворот к худшему, можно лишь в течение года после вступления решения суда в силу. Если заявитель пропустил этот срок, он не подлежит восстановлению.

Помимо прокуроров и лиц, в отношении которых выносились судебные решения по уголовным делам, правом на обращение в кассационную инстанцию обладают также иные лица в той части, в которой их права и законные интересы затрагиваются этим решением. В том числе не признанные участниками процесса, но исходя из своего фактического положения нуждающиеся в судебной защите, (например, заявитель, которому отказано в возбуждении уголовного дела, залогодатель, лицо, на имущество которого наложен арест). Кроме того, с ходатайством о проверке вступившего в силу решения суда вправе обратиться уполномоченный по правам человека в РФ.

Сотрудники правоохранительных органов, в том числе дознаватели, следователи, сотрудники органов, исполняющих наказание, вправе обжаловать в кассационной инстанции лишь частные определения судов, на основании которых в отношении них может быть возбуждено дисциплинарное производство за допущенные нарушения или применены иные меры, затрагивающие личные интересы этого лица.