"Ъ": Акимов поручил создать систему штрафов за нарушения ПДД авто с иностранными номерами

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов поручил к 15 октября разработать предложения по созданию системы привлечения к ответственности владельцев машин с иностранными номерами, нарушающих правила дорожного движения. Об этом пишет в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на протокол заседания соответствующей правительственной комиссии и представителя Акимова.

По данным издания, разработкой предложений займутся МВД, Минтранс и Минюст, ФСБ и Федеральная таможенная служба, правительство Москвы, Ространснадзор и Российский союз автостраховщиков.

Как отмечает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные столичных властей, за полтора года в Москве зафиксировали 1,86 млн нарушений правил дорожного движения автомобилями с иностранными номерами. При этом более чем в 98% случаев данных о собственниках авто не было, поэтому вынести постановления о привлечении владельцев к ответственности оказалось невозможно.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев в ходе заседания Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина заявил, что МВД совместно с Федеральной таможенной службой создадут информационную базу данных, с помощью которой смогут контролировать уплату штрафов за нарушения ПДД иностранными водителями на территории России.