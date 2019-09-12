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Райкин готов поручиться за обвиняемого в нападении на омоновца на акции в Москве Устинова

Руководитель театра "Сатирикон" рассказал, что лично знает задержанного
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народный артист России, руководитель московского театра "Сатирикон" Константин Райкин пришел в Тверской суд Москвы в четверг, чтобы поддержать Павла Устинова, обвиняемого в нападении на сотрудника ОМОН в ходе акции 3 августа.

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"Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать", - сказал Райкин ТАСС в здании суда.

Устинов обвиняется по ч 2. ст. 318 УК РФ ("Причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни"). Вину он не признает.

Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.

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