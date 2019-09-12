Организатор несанкционированного митинга в Улан-Удэ проведет под арестом еще 10 суток

УЛАН-УДЭ, 12 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ признал организатора несанкционированного митинга в городе Дмитрия Баирова виновным в совершении еще двух административных правонарушений, ему назначено еще 10 суток административного ареста. Об этом сообщается в четверг на сайте Советского районного суда.

"Постановлением Советского районного суда Улан-Удэ от 12 сентября Баиров Дмитрий Геннадьевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), ему назначено наказание в виде административного ареста на срок пять суток". Его также признали виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, назначив еще пять суток административного ареста. Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в течение 10 дней в Верховный суд Республики Бурятия.

11 сентября суд арестовал Баирова на пять дней за организацию 9 сентября несанкционированного митинга несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ. Он был признан виновным в совершении правонарушения по ст. 20.2 КоАП ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Установлено, что Баиров 9 сентября из хулиганских побуждений нарушил общественный порядок. Прибыв к зданию Народного Хурала, где проходило пресс-интервью с и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорем Шутенковым, он начал кричать, перекрикивать журналистов, грубо высказывался, в результате чего интервью было сорвано. После этого на парковке на площади Советов Баиров, как установил суд, оказал неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей.

В пресс-службе суда пояснили, что срок отбывания наказания по каждому из постановлений "начинается со дня вынесения постановления об административном аресте и приводится в исполнение самостоятельно после исполнения иных решений суда". То есть Баиров пробудет под арестом до 25 сентября, с учетом того, что одни сутки, проведенные им с 10 на 11 сентября в больнице скорой медицинской помощи, зачтены.

9 сентября в центре Улан-Удэ началась несанкционированная акция, в ходе которой собравшиеся потребовали отменить результаты прошедших 8 сентября выборов мэра города. Два активных участника - Дмитрий Баиров и депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Цыренов - были задержаны. Цыренов за участие в несанкционированном митинге оштрафован на 15 тыс. рублей. Также был задержан помощник депутата Алексей Ихиритов, он оштрафован за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции на 1 тыс. рублей.

Прямые выборы мэра Улан-Удэ прошли впервые за 12 лет, на них сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый от КПРФ, набрал 36,58% голосов и уступил победу и.о. главы города Игорю Шутенкову, который участвовал в выборах как самовыдвиженец.