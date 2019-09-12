Путин поздравил Роднину с юбилеем

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил трехкратную олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Ирину Роднину с юбилеем. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Вас по праву считают ярким, талантливым человеком с активной жизненной и гражданской позицией. Уверен, что именно спорт, фигурное катание закалили ваш характер, научили трудиться творчески, с полной самоотдачей, преодолевать себя и смело идти вперед, к намеченным целям. Об этом убедительно свидетельствует ваша блестящая, истинно "чемпионская" спортивная биография, триумфальные победы на Олимпийских играх, других авторитетных международных соревнованиях", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил энергию, работоспособность и неординарные личные качества Родниной, которые, по мнению президента, на протяжении многих лет помогают ей в парламентской, законотворческой деятельности, в реализации общественных инициатив.

Ирина Роднина - трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. В четверг она отмечает свое 70-летие.