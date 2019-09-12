Глава Смоленской области продаст резиденцию и машину для решения проблем местных больниц

ТАСС, 12 сентября. Губернатор Смоленской области Алексей Островский принял решение продать резиденцию и служебный автомобиль, а вырученные средства направить на ремонт и обновление материально-технической базы центральных районных больниц региона (ЦРБ) и покупку жилья медикам.

"Мною принято решение о продаже "Гнездово", которое юридически называется другим образом, - так называемая резиденция губернатора, а также о продаже моего служебного автомобиля", - сказал глава региона в четверг на заседании Смоленской областной думы. - Все вырученные средства будут направлены на решение проблем ЦРБ, в том числе на приобретение жилья для специалистов, которые поедут и будут оказывать услуги по лечению смолян, а также на улучшение материальной базы наших районных больниц".

Он подчеркнул, что в местном бюджете на эти цели средств нет, а состояние районных больниц - катастрофическое. Кроме того, не хватает узких специалистов, что создает серьезные препятствия для получения качественных и своевременных медицинских услуг.

В марте 2019 года в интервью ТАСС Островский опроверг слухи, что на территории резиденции, где он проживает, разводят косуль. Он уточнил, что объект госсобственности перешел по наследству от прежнего губернатора Сергея Антуфьева и что из бюджета на содержание резиденции не потратили ни рубля. В ноябре 2018 года прокуратура Смоленской области проводила проверку по факту появления в администрации региона автомобиля Lexus LS 500, стоимость которого, по некоторым данным, может превышать 8 млн рублей. Однако нарушений не нашла, так как иномарку властям безвозмездно передала микрокредитная организация "Смоленский фонд поддержки предпринимательства".