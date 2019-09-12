Нового уполномоченного по правам человека выбрали в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Юрист Лариса Бойченко заняла в четверг пост карельского омбудсмена на ближайшие пять лет.

"На должность уполномоченного по правам человека в Республике Карелия назначена Бойченко Лариса Дмитриевна", - объявил итоги голосования председатель республиканского парламента Элиссан Шандалович. За ее кандидатуру проголосовали 22 депутата Законодательного собрания Карелии из 29.

Конкурентами Бойченко стали занимавший пост уполномоченного предыдущий срок юрист Александр Шарапов и адвокат Александр Флеганов. Для победы претенденту необходимо было получить не менее 19 голосов.

"Если говорить о проблемах, то они носят заявительный характер. Работа уполномоченного по правам человека, на мой взгляд, состоит из двух больших блоков - работа с жалобами и обращениями, а второе - это превентивные меры, - ответила Бойченко депутатам на вопрос о наиболее важных проблемах с правами человека в регионе. - Любая жалоба, которая будет поступать по любому вопросу, будет рассмотрена. Я считаю, что для уполномоченного не может быть маленьких или больших жалоб, они все важны".

Бойченко является руководителем Карельского регионального отделения "Движение женщин России", а также председателем общественной организации "Карельский центр гендерных исследований".

С 2014 по 2019 годы пост уполномоченного по правам человека в Карелии занимал Шарапов. Согласно процедуре, по истечению пятилетнего срока российский омбудсмен Татьяна Москалькова согласовала предложенные регионом кандидатуры, из которых путем тайного голосования депутаты регионального парламента выбрали нового представителя института уполномоченного в республике.