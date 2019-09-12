Двух заключенных перевели в неэксплуатируемую башню СИЗО "Бутырка" в Москве по их просьбе

"Перевод именно этих заключенных в эту камеру был просто ответной реакцией начальника СИЗО в ответ на их же просьбу. Они не уживались со своими сокамерниками по разным причинам, в том числе и в связи с особенностями психического здоровья, а также по статьям, по которым они обвиняются. Между собой у них контакт наладился. Так что это ни какая-то воспитательная мера, карательная, это была превентивная мера по их просьбе, направленная на недопущение возможных беспорядков", - сказал он, выступая на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".

По словам Куренного, московский надзирающий прокурор сразу же провел проверку по информации о нахождении в этой башне заключенных. "Это не какая-то заброшенная башня, вот этот блок времен Емельяна Пугачева. Ничего удивительного в этом нет, потому что вся "Бутырка" по большому счету этих времен постройки. Так что не совсем понятно, зачем наблюдатели так активно напирают на давность этой постройки - там все такое", - сказал Куренной.

Представитель Генпрокуратуры также отметил, что условия в камерах в этом корпусе удовлетворительные, хотя свежий ремонт еще не был проведен. "Но это не значит, что он не соответствует внутренним правилам распорядка", - сказал он. В камере есть сантехнический блок, про который ранее общественники говорили, что его нет, стенка отделяющая этот блок. "По большому счету, камера оборудована всем. Максимум недочетов, которые мои коллеги выявили, - это небольшое несоответствие по площади. Полагается, чтобы было не менее 4 кв. м на человека, а там было 3,6 кв. м. Но руководство изолятора это учло, этих заключенных перевели в камеру побольше, она около 10 кв. м площади", - пояснил Куренной.

Проверка ОНК

Ранее ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников сообщил ТАСС, что члены столичной ОНК обнаружили размещение двух арестантов, подозреваемых в разбое, в ранее закрытой старинной башне "Бутырки". Всего на территории СИЗО есть четыре старинные башни. В одной из них, где был заключен Емельян Пугачев, сейчас музей, остальные три были закрыты несколько лет назад, сказал Мельников. По словам правозащитника, люди находятся в этой башне в камере площадью примерно 4 кв. м. В камере стоит двухъярусная кровать, напротив которой находится напольный унитаз без сидения, не соблюдаются условия приватности, а также сломан кран.

Мельников отметил, что еще одни эксплуатируемые "казематы" члены ОНК нашли в СИЗО "Матросская Тишина". "Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов. Кроме того, камеры находятся в непосредственной близости с туберкулезным блоком", - рассказал Мельников. По его словам, таких камер в СИЗО около 10, их вместимость - от шести до 12 человек.

В свою очередь руководитель пресс-службы управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Цыганков сообщил ТАСС, что заключенных размещают в этом корпусе из-за проблемы перелимита. Также он отметил, что размещение заключенных в старинной башне временное, так как в здании 1771 года постройки постоянно проводятся ремонтные работы, требующие поэтапного освобождения действующих камер для проведения в них ремонта.