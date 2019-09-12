Комитет Госдумы одобрил проект о поиске пропавших людей по геолокации мобильных устройств

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поиске пропавших людей путем определения их возможного местонахождения по используемому ими мобильному устройству. Документ был внесен в Госдуму группой сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Законопроектом предлагается наделить правоохранительные органы правом на получение от операторов сотовой связи информации о местоположении мобильных устройств пропавших людей без судебного решения.

"Эта информация [о местоположении мобильных устройств] может быть крайне полезной при розыске потерявшихся людей, особенно учитывая наши расстояния и тяжелые климатические условия", - выразил позицию думского комитета депутат Максим Кудрявцев. - Запросив такие оперативные данные, можно ускорить этот процесс [поиска]".

В июле Госдума приняла закон, позволяющий правоохранителям получать данные о геолокации пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.