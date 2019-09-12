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Минздрав планирует включить приборы для мониторинга здоровья в программу госгарантий

Речь идет о пациентах с сердечно-сосудистыми заболеваниями

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минздрав России планирует определить группы граждан, которым приборы для дистанционного мониторинга здоровья могут быть доступны бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко.

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Бойко отметила, что за последние четыре года 22 субъекта РФ приняли участие в пилотных проектах по дистанционному мониторингу здоровья людей из высокой группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. На данный момент, по словам замминистра, в ведомстве прорабатывается возможность использования этих приборов дистанционного мониторинга здоровья для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе перенесших инфаркты или инсульты.

"В рамках создания принципов модернизации первичного звена мы прорабатываем эту возможность, делаем рассчеты и обозначаем тот контингент, для которого такие устройства должны быть доступны в рамках программы государственных гарантий", - сказала Бойко, отвечая на вопрос портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Минздрав России разработал проект правительственного распоряжения о новых принципах модернизации первичного звена здравоохранения. Региональные программы по модернизации первичного звена здравоохранения субъекты в рамках поручения президента Владимира Путина должны подготовить и представить не позднее 1 июля 2020 года.

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