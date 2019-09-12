Медведев поставил задачу восстановить инфраструктуру в Иркутской области к 2024 году

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Все работы по восстановлению разрушенной паводком инфраструктуры в Иркутской области должны быть завершены в 2023 году. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Он отметил, что восстанавливать эту инфраструктуру необходимо "самым лучшим образом, то есть, восстанавливать инфраструктуру, делая ее более современной и более удобной". "Все работы должны быть завершены в 2023 году", - добавил Медведев.

Глава правительства напомнил, что для преодоления трудной ситуации, с которой столкнулся регион, власти РФ приняли целый пакет мер, чтобы помочь людям, были выделены значительные средства. В общей сложности, по его словам, на различные меры поддержки было выделено свыше 18 млрд рублей. Кроме того, по поручению президента, была подготовлена специальная программа по дальнейшей ликвидации последствий паводков.

"В рамках этой программы будем завершать аварийно-восстановительные работы, проводить капитальный ремонт, строительство. Есть соответствующий перечень объектов - это школы, детские сады, дома культуры, спортивные сооружения, поликлиники, жилые дома, а также коммунальная инфраструктура и гидротехнические сооружения", - пояснил Медведев.