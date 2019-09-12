Генпрокуратура: акции в Москве перед выборами вызвали необходимость корректировки надзора

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Протестные акции в период подготовки к единому дню голосования выявили необходимость корректировки надзора в Москве. Об этом сообщил начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов.

"Произошедшие в период подготовки к выборам события в Москве вызвали необходимость корректировки организации надзора в Москве. Генпрокуратура РФ ориентирована на своевременное выявление нарушений избирательных прав граждан с использованием мер прокурорского реагирования", - сказал он на заседании рабочей группы в Совете Федерации.

По словам Завалунова, Генпрокуратура проанализирует и обобщит имеющуюся информацию по итогам выборов.

Ранее первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман сообщил, что произошедшие в Москве несанкционированные акции диктуют "необходимость корректировки организации надзора в органах в период подготовки к проведению единого дня голосования".