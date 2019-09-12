Суд 2 октября рассмотрит иск Алибасова на 100 млн рублей к производителю "Крота" и "Ашану"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 2 октября приступит к рассмотрению по существу иска продюсера Бари Алибасова, требующего взыскать 100 млн рублей с производителя средства для прочистки труб "Крот" и гипермаркета "Ашан", где было приобретено чистящее средство, которым отравился Алибасов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Пресненский районный суд Москвы на 2 октября в 16:20 назначил рассмотрение по существу иска в интересах Алибасова", - сказала представитель суда.

Как сообщил ранее ТАСС адвокат Андрей Комиссаров, представляющий интересы истца, ответчиками по иску заявлены производитель жидкого средства ООО "АМС Медиа" и гипермаркет "Ашан". В качестве соответчика привлечена компания "Ингосстрах", так как ответственность гипермаркета застрахована в этой страховой компании. По словам юриста, моральный вред продюсер оценил в 85 млн рублей, ущерб, причиненный его здоровью, - в 15 млн рублей.

В "Ашане" заявляли, что компания имеет все необходимые документы, подтверждающие качество средства для прочистки канализационных труб "Крот", а также соблюдает все требования российского законодательства по реализации товаров. В компании также отмечали, что в договоре поставки получены гарантии поставщика, что товар соответствует всем требованиям в отношении качества и безопасности.

Помощник продюсера Сергей Моцарь 4 июня сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта были диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Он проходил лечение в НИИ им. Н. В. Склифосовского. 17 июня его выписали из больницы. По словам пиар-директора Алибасова Вадима Горжанкина, основной версией отравления Алибасова является то, что продюсер из-за проблем со зрением принял бутылку с чистящим средством за питьевой йогурт.