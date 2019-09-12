Путин прибыл в село Ботлих в Дагестане, где пообщается с ополченцами

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в село Ботлих. Ожидается, что глава государства возложит цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, погибшим в Великой Отечественной войне, Афганистане, боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтах. Путин пообщается с жителями села и встретится с ополченцами.

Президент прилетает в село уже не в первый раз. Впервые он побывал там 20 лет назад, в августе 1999 года, и для него эта поездка стала одной из первых в статусе премьер-министра страны. Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боев, а также провел совещание в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечней районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

Двадцатая годовщина

В эти дни в Дагестане празднуются 20-летие разгрома международных бандформирований и День единства народов республики. Торжественные мероприятия проходят в Цумадинском районе, боевики из которого были выбиты в 20-х числах августа 1999 года. Проводятся собрания, встречи. 10 августа в селе Агвали состоялся Республиканский фестиваль национальной аварской песни "Голос гор", посвященный событиям 1999 года.

Ранее сообщалось, что около 13 тыс. человек были включены в списки воевавших против международных бандформирований в 1999 году в Дагестане ополченцев.

События 1999 года

Седьмого августа 1999 года вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий теперь приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.