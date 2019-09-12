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"ВКонтакте" запустила приложение для знакомств

Общение в сервисе Lovina происходит через видеозвонки и видеоистории

"ВКонтакте" запустила приложение для знакомств Lovina, общение в котором основано на видеозвонках и видеоисториях. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

"По фото и переписке не всегда можно понять, насколько человек вам подходит. Только во время живого общения становится ясно, пробежала ли между вами искра", - отметил руководитель Lovina Владимир Махов.

Пользователи смогут начать общение с помощью карусели видеозвонков или просмотра анкет. 

В соцсети отметили, что в приложении нет рекламы, однако предусмотрены дополнительные платные возможности. Сервис Lovina доступен в App Store и Google Play. 

О планах запустить сервис для знакомств в соцсети сообщили в июле. Тогда пользователи могли зарегистрироваться в приложении с помощью чат-бота в официальном сообществе Lovina.

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