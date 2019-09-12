Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

"Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петя в реанимации, я его видела, выглядит очень хорошо, может быть, даже вечером переведут в обычную палату", - сказала жена актера.

Мамонов был госпитализирован 24 августа. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали операцию. 2 сентября он был выписан из кардиологического отделения 1-й Градской больницы в Москве.

Создателю музыкальной группы "Звуки Му" Мамонову 68 лет. Он известен по своим моноспектаклям, играл в фильмах "Такси-блюз", "Остров", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". Мамонов - обладатель кинопремий "Ника", "Золотой орел", а также приза XIV Фестиваля российского кино в городе Онфлер за лучшую мужскую роль в фильме "Остров".