Путин выпил вместе с ополченцами в Ботлихе, как и обещал 20 лет назад

"Хочу от души поприветствовать, сказать спасибо за приглашение. Вы в прямом эфире меня приглашали, я с удовольствием к вам приехал", - сказал президент. Он отметил, что село в настоящий момент отмечает трагическую, но славную с точки зрения результата годовщину боевой работы ополченцев 20 лет назад. Путин напомнил, что в те дни дагестанцы встали на пути банд международных террористов вместе с вооруженными силами России и "отстояли не только свою малую родину, свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране того, что значит сплочение людей перед общей опасностью". "Так всегда было в истории наших народов: и русского народа, и народов Кавказа, а на Кавказе это всегда особо ценилось мужество, воля, любовь к своему отечеству", - подчеркнул глава государства, отметив, что в критический момент ополченцы в Ботлихе проявили все эти качества. Он добавил, что человек всегда проявляется лучшим образом в критических ситуациях. "Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример. Вам большое спасибо", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что поздравлять ополченцев с этой датой трудно, потому как было много потерь. Тем не менее, он заметил, что вспоминая об этом, хотел бы отдать должное героизму и мужеству людей.

Президент рассказал, что успел посетить в селе мемориал памяти выходцам из Ботлихского района, погибших в Великой Отечественной войне, Афганистане, в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных войнах. "Кстати, памятник великолепный. Такой памятник может украшать площадь любой российской или европейской столицы", - оценил он. Путин пожелал жителям Ботлиха всего самого доброго.

Затем глава государства поднял рюмку и выпил ее до дна.

Посещая Ботлих 20 лет назад в августе 1999 года, Путин, который в том время был председателем правительства России, признался, что ему хотелось бы поднять тост за здоровье раненых и в память о погибших от рук боевиков. "Но у нас с вами впереди много проблем и большие задачи, - сказал он тогда. - Мы не имеем права позволить себе ни секунды слабости". "Я предлагаю сегодня эту стопку поставить, - заключил Путин. - Мы обязательно за них выпьем, но пить будем потом, когда эти задачи принципиального характера будут решены".