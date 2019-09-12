Более 100 тыс. петербуржцев приняли участие в крестном ходе в честь Александра Невского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Крестный ход в Санкт-Петербурге, посвященный дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, собрал в четверг более 100 тысяч участников. Об этом ТАСС сообщили в секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Общее число принявших участие в празднике - 115 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

Общегородское шествие по Невскому проспекту с пронесением одной из самых почитаемых городских святынь - Казанской иконы Божией Матери - проходило от Казанского собора до Александро-Невской лавры, около полудня оно воссоединилось с малым крестным ходом с мощами святого благоверного князя Александра Невского на городской площади его имени. Участниками события стали представители духовенства Санкт-Петербургской епархии, учащиеся духовных школ города, верующие из Петербурга, многочисленные паломники из Ленинградской области и других регионов России. В чествовании Александра Невского приняла участие также делегация из Сербии во главе с министром по вопросам вероисповедания Милетой Радойевичем.

Продолжением программы на территории Александро-Невской лавры стал культурный фестиваль с концертами, народными потешными играми и интерактивной фотовыставкой.

В этом году 12 сентября отмечается 295-я годовщина со дня, когда Петр I собственноручно перенес в учрежденный им мужской монастырь мощи святого Александра Невского, покоившиеся до этого во Владимире. Общегородское шествие в честь церковного праздника было учреждено в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. Традиция, прерванная в советские годы, была возобновлена во время празднования 300-летия Александро-Невской Лавры в 2013 году. В 2018 году крестный ход по центральному проспекту Санкт-Петербурга совершили около 110 тыс. человек.