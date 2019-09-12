Минпросвещения считает недопустимым запрет на посещение занятий в школах из-за стрижки

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Министерство просвещения считает недопустимым со стороны школы препятствовать посещению школьниками занятий из-за внешнего вида. Об этом сообщила в четверг пресс-служба министерства, комментируя конфликт между четвероклассником сосновоборской школы №4 и администрацией учебного заведения.

Ранее СМИ сообщили, что занимающийся футболом четвероклассник сосновоборской школы №4 в Красноярском крае пришел на учебу со стрижкой в стиле man bun, такую же носит его кумир - футболист Златан Ибрагимович. Однако директор и завуч школы сочли прическу излишне экстравагантной и потребовали, чтобы школьник изменил ее, поскольку она противоречит уставу. Ребенку якобы даже угрожали отстранением от занятий. Конфликт между учеником и администрацией школы привлек внимание управления Следственного комитета по Красноярскому краю, начата доследственная проверка.

"Министерство исходит из позиций, что внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер, что закреплено действующими актами о соответствующих требованиях для всех регионов. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу, что также подчеркнуто и в позиции регионального министерства образования Красноярского края", - сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Как сообщили ТАСС в мэрии Сосновоборска, собственную проверку проводит и управление образования, затребовав объяснительные с директора и завуча. В администрации также сообщили, что 2 сентября в школе вступило в силу положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся. В одном из пунктов написано, что школьникам запрещено делать экстравагантные прически и красить волосы в яркие и неестественные цвета.

Позднее в СМИ появилась информация, что министерство образования Красноярского края направило предостережение школе в Сосновоборске с требованием пересмотреть положение о школьной форме и внешнем виде учащихся. Также сообщается, что министр образования региона Светлана Маковская извинилась перед родителями школьника, отметив, что нестандартная прическа - личное дело учеников.