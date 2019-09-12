Путин: команды не принимать выходцев с Кавказа в военные училища нет и быть не может

БОТЛИХ, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нуждаются в военнослужащих - выходцах с Кавказа, они доказали свою эффективность в Сирии, никаких "негласных команд" не принимать ребят с Кавказа в военные училища быть не может. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на состоявшейся в четверг в Ботлихе встрече с ополченцами, участвовавшими в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года.

Один из участников встречи рассказал, что хотел устроить по знакомству своего сына в кадетское училище, но "хорошие друзья" сказали ему, что есть негласное указание не принимать дагестанцев, чеченцев и ингушей в военные учебные заведения.

"Конечно, никакой команды не принимать ребят с Кавказа не было и быть не может. Наоборот, нам нужны ребята с Кавказа в армии, в Вооруженных силах", - сказал в ответ Путин.

Он объяснил это целым рядом причин. "Когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями, и ребята с Кавказа где-то бузят, то лучше, если к ним придет сотрудник правоохранительных органов - человек с Кавказа, и напомнит им о традициях Кавказа", - сказал президент.

Говоря о службе кавказцев в армии, Путин особо напомнил о военной полиции в Сирии, сформированной преимущественно из выходцев с Кавказа. "Это же мусульманская страна, и там присутствие наших военнослужащих-мусульман чрезвычайно важно, потому что это вызывает доверие у местного населения", - подчеркнул он.

Путин сообщил: "Это же была моя прямая команда - собрать подразделение военной полиции (в Сирии) преимущественно из выходцев с Кавказа, министерство обороны мое указание выполнило. Там очень много людей с Кавказа, и они блестяще выполняют поставленные задачи, а одна из позитивных составляющих заключается в том, что местное население им доверяет, просит, чтобы пришла наша военная полиция и встала на охрану объектов и даже целых населенных пунктов".

"Поэтому такой команды (не принимать выходцев с Кавказа в военные училища - прим. ТАСС) нет и быть не может", - подчеркнул президент.

Путин уточнил, куда же поступил сын участника встречи, задавшего вопрос про военнослужащих с Кавказа. Тот ответил, что пока он не поступил и работает. "Ездили, попробовали еще раз в Новосибирске - не получилось, но будем продолжать", - заверил тот.

Путин вспомнил: "Вы сейчас говорили о том, что начинаете прежде всего с каких-то знакомых, со связей". "У вас есть хорошие связи, они вам точно помогут, скажите, куда он хочет поступить, и считайте, что он поступил", - пообещал президент.